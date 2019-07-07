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CANLI Kupa Amerika 2019 Finali | - maçı canlı takip et

final karşılaşmasında , ile karşılaşıyor. TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip canlı olarak edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.7.2019 23:05 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 23:13
CANLI Kupa Amerika 2019 Finali | Brezilya - Peru maçı canlı takip et

Brezilya, 2019 Kupa Amerika final maçında Peru ile karşılaşıyor. TSİ 23.00'te başlayan ve Marakan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Şilili hakem Roberto Tobar yönetiyor. Tobar'ın yardımcıları Christian, Schiemann ve Claudio Alejandro Rios Ortiz.

Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

BREZİLYA - ŞİLİ CANLI TAKİP ET

İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur, Casemiro, Jesus, Coutinho, Everton, Firmino

Peru: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Yotun, Carrillo, Cueva, Flores, Guerrero

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CANLI Kupa Amerika 2019 Finali | Brezilya - Peru maçı canlı takip et
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