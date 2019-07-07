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haberleri! Fatih Terim, için devreye girdi

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar, Wolsfburg'da forma giyen 'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Teknik Direktör Fatih Terim, milli futbolcu için bizzat devreye girdi... İşte Galatasaray'ın Yunus Mallı transferindeki son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 16:18
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim, Yunus Mallı için devreye girdi

Galatasaray'da Yunus Mallı sürprizi... Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim, Yunus Mallı için devreye girdi
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