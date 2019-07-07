Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim, Yunus Mallı için devreye girdi

Galatasaraytransfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar, Wolsfburg'da forma giyen Yunus Mallı'yı transfer etmek için girişimlere başladı. Teknik Direktör Fatih Terim, milli futbolcu için bizzat devreye girdi... İşte Galatasaray'ın Yunus Mallı transferindeki son dakika detayları...
Giriş Tarihi: 7.7.2019 16:17Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 16:18
Galatasaray'da Yunus Mallı sürprizi... Sarı- Kırmızılılar, 27 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçiyor.