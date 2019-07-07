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haberleri! Galatasaray ve şimdi de onun için kapışıyor!

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü golcü 'yu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı... Galatasaray'dan Banega transferi için son hamle!.. Galatasaray ve Muric'ten sonra bir transferde daha karşı karşıya geldi... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 10:56
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de onun için kapışıyor!

GALATASARAY'DAN RADAMEL FALCAO ATAĞI

Şampiyonlar Ligi için marka bir forveti takıma kazandırmak isteyen Galatasaray, bu yönde çalışmalarını sürdürürken. Fransa'dan dün müthiş bir iddia geldi. Vedat Muriç transferinde ibrenin 'ye dönmesiyle harekete geçen Sarı-kırmızılı yönetimin, bir süredir gündeminde tuttuğu dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'da atağa geçtiği öğrenildi. Fransa'nın önde gelen gazeteleri L'Equipe ile France Football, 'ın Kolombiyalı golcü için girişimlerini hızlandırdığını yazdı. İki gazete de Cimbom'un, Falcao transferini görüşmek için Fransa'ya temsilcilerini gönderdiğini duyurdu.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de onun için kapışıyor!
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