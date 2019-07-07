Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de onun için kapışıyor!

GALATASARAY'DAN RADAMEL FALCAO ATAĞI

Şampiyonlar Ligi için marka bir forveti takıma kazandırmak isteyen Galatasaray, bu yönde çalışmalarını sürdürürken. Fransa'dan dün müthiş bir iddia geldi. Vedat Muriç transferinde ibrenin Fenerbahçe'ye dönmesiyle harekete geçen Sarı-kırmızılı yönetimin, bir süredir gündeminde tuttuğu dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'da atağa geçtiği öğrenildi. Fransa'nın önde gelen gazeteleri L'Equipe ile France Football, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcü için girişimlerini hızlandırdığını yazdı. İki gazete de Cimbom'un, Falcao transferini görüşmek için Fransa'ya temsilcilerini gönderdiğini duyurdu.