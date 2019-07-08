Galatasaray, Fernando için 5 milyon Euro istedi

Sevilla'nın bırakmak istememesi nedeniyle Ever Banega transferini bir türlü sonuçlandıramayan Galatasaray, aynı kulübe bir oyuncusunu vermek üzere. İspanyol ekibinin kariyerini La Liga'da sürdürme kararı alan Fernando ile anlaştığı ileri sürüldü.

AS Gazetesi, 32 yaşındaki futbolcunun Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin teklifine "Evet" dediğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın Fernando'ya karşılık 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği, Sevilla'nın ise 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Ndiaye'nin ayrılığı, Fernando'nun da gitme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Cimbom için ön libero transferi önemli bir öncelik haline geldi. Bu arada Banega'nın durumunun Sevilla'nın 12 Temmuz'daki Amerika kampı öncesinde netlik kazanacağı belirtildi.

MANŞETTEN VERDİLER

Estadio Deportivo gazetesi, Fernando'yu 1. sayfasından okuyucularına "Orta saha için tecrübe" başlığı ile duyurdu.

BÜYÜK HATA

AS gazetesi, Fernando'nun transferi için ayırdığı sayfaya Brezilyalı yıldız yerine yanlışlıkla Ryan Donk'un resmini kullandı.