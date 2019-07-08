Galatasaray'da transfer rotasını Mbaye Diagne belirleyecek

Galatasaray, bonservisini aldığı Luyindama için Standard Liege'e haziran ayı içerisinde 3.5 milyon Euro ödeme yaptı. Demokratik Kongolu futbolcunun satış sözleşmesinde sezon sonu için performansa bağlı 1.5 milyon Euro bonus maddesi olduğu öğrenildi. Luyindama'nın opsiyonunu kullanması nedeniyle transfer dönemine eksi 3.5 milyon Euro ile başlayan Cimbom, FFP'ye takılmamak adına minimum 3.5 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar, Diagne'den gelecek 10 milyon Euro üstü gelirle açığı kapatıp 8 numara ve forvet takviyesi için bütçe oluşturacak.

FALCAO'YA 4 MİLYON EURO!

FRANSA basınının G.Saray'ın Radamel Falcao ile ilgilendiğini yazmasının ardından, bir iddia da Brezilya'dan geldi. Rio de Janeiro kaynaklı haberde, Monaco forması giyen golcü futbolcunun Brezilya kulüpleri Flamengo ve Palmeiras'tan gelen tekliflere olumuz yanıt verdiği ve G.Saray'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi. 1 yıllık kontratı kaldığı Fransız ekibinden aldığı 6.5 milyon Euro ücreti Avrupa'da karşılayacak bir taliplinin bulunmaması nedeniyle Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübün 4 milyon Euro artı bonus teklifine "Evet" diyeceği ifade edildi.