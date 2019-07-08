Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Fatih Terim'den o futbolculara şok mesaj!

GALATASARAY'DA TRANSFER ROTASINI MBAYE DİAGNE BELİRLEYECEK

Galatasaray, bonservisini aldığı Luyindama için Standard Liege'e haziran ayı içerisinde 3.5 milyon Euro ödeme yaptı. Demokratik Kongolu futbolcunun satış sözleşmesinde sezon sonu için performansa bağlı 1.5 milyon Euro bonus maddesi olduğu öğrenildi. Luyindama'nın opsiyonunu kullanması nedeniyle transfer dönemine eksi 3.5 milyon Euro ile başlayan Cimbom, FFP'ye takılmamak adına minimum 3.5 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar, Diagne'den gelecek 10 milyon Euro üstü gelirle açığı kapatıp 8 numara ve forvet takviyesi için bütçe oluşturacak.