Fenerbahçe'de Muriç'ten sonra hedef Shkodran Mustafi

Vedat transferi Arnavut basınında geniş yer buldu. En ilginç iddia Periskopi'den geldi. Gazete Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi transfer ettiğini, sırada ise Arsenal'ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil olduğunu yazdı.

Insporti online spor gazetesi, Muriqi'nin altyapısından yetiştiği Kosova'nın Prizren şehrindeki Liria Kulübünün de FIFA kuralları gereği 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacağını hatırlattı. Lajmi.net "Vedat Muriqi'nin Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı" başlığı ile transferi duyurdu. Telegrafi.com, "Rüya gerçek olduğunda: Muriqi bir zamanlar taraftarlığını yaptığı Türk takımı Fenerbahçe'ye resmen transfer oldu" yazdı.

Taraftar çıldırdı ?Seni bekliyoruz Mesut

Fenerbahçe taraftarı dün sosyal medyadan 'Fener Seni Bekliyor Mesut' başlığı ile transfer kampanyası başlattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giyen Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarının rüyasını süslüyor. Sarılacivertliler dün sosyal medyadan 'Fener Seni Bekliyor Mesut' başlığı ile transfer kampanyası başlattı. Türkiye listesine 4 dakikada giriş yapılarak rekor kırıldı. Paylaşımlar dünya gündeminde de liste başı oldu. Öne çıkan mesajlardan birkaçı şöyle: "Elde sensin, dilde sen. Gönüldesin, baştasın. Alex'in çubukluyla efsane olduğu yaştasın.", "Ne hasta bekler sabahı, Ne taze ölüyü mezar, Ne de şeytan bir günahı, Seni beklediğimiz kadar…", "Çıldırdık seni bekliyoruz.", "Gel be vicdansız çağırmazdık acil olmasa.", "İlan ettik bütün dünya âleme, lazımsın sen bu cümle âleme.", "Gel beraber mesut olalım."

Altay Bayındır Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE, bir takviye de kaleye yaptı. Sarılacivertliler, 21 yaşındaki Altay Bayındır'la dün gece 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaragücü'nden alınan Altay; Harun Tekin, Erten Ersu, Kameni ve Berke Özer'in ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan 5. kaleci oldu. Sarı-lacivertli formayı giyen genç eldiven bugün kampa katılacak.