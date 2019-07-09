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'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı akşam antrenmanıyla sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 20:39
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı bir antrenman gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman öncesinde yeni transfer Vedat Muric, laktat testine tabi tutuldu.

Antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, top kapma ve pas çalışmalarının ardından yan top egzersizleri yaptı.

Yeni transfer Altay Bayındır, idmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde ise kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

Öte yandan, yeniden sarı-lacivertli ekibe dönen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun gece geç saatlerde Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek kampa katılacağı bildirildi.

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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