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, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde kamp çalışmalarını sürdüren , günü çift antrenmanla tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 22:42
Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları yapan bordo mavililer, 18.00'de başlayan günün ikinci antrenmanında ise pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
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