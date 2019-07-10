Denizlispor'da Kehinde krizi

Yeni sezon hazırlıklarına 8 gün gecikmeli katılan 25 yaşındaki futbolcunun yönetimden sözleşmesinin iyileştirilmesini talep ettiği belirtildi. Yeşil-siyahlı yönetim bu talebi değerlendirmeye alırken, Kehinde'nin iyileştirme yapılmaması durumunda alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ve kulüpten ayrılmayı planladığı ileri sürüldü.

Denizlispor yönetimi Nijeryalı santrforun alacağı 20 bin Euro'yu ödeyerek futbolcunun serbest kalmasını önledi. Yönetim ve Kehinde arasında iplerin kopması halinde futbolcu için bonservis ücreti belirlenecek. Bu arada, geçen sezon devre arasında transfer olup 10 gol attığı Denizlispor'la bağlarını koparma noktasına gelen Kehinde'ye Afyonkarahisar kampına geç katılması nedeniyle yönetimin ceza vermesi bekleniyor. Kızı dünyaya gelen Kehinde'nin izin almadığı iddia edildi.

SİVASSPOR'DAN MERT HAKAN'A TEKLİF

Öte yandan, transfer çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Sivasspor'da forma giyen 24 yaşındaki Mert Hakan Yandaş'ı gündemine aldı. Sivasspor ile temas kuran Denizlisporlu yöneticiler, genç orta saha oyuncusu için resmi teklif yaptı. Teknik direktör Yücel İldiz'in de takımında görmek istediği Mert Hakan için Sivasspor'dan yanıt bekleniyor.