Hıncal Uluç: "Galatasaray Fener önünde hiçbir transferde bu kadar ezilmemişti"

Galatasaray'ın talip olduğu üç adamın (Muriqi, Deniz ve Altay) üçü de Fenerli oldu. Hele Muriqi'i, hem de Fener'e kaptırmamıza nasıl üzüldüm.. Galatasaray'ın açıklaması.. "Biz zaten vazgeçmiştik.."