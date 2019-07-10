Hıncal Uluç: "Galatasaray Fener önünde hiçbir transferde bu kadar ezilmemişti"

SABAH Gazetesi'nin usta kalemlerinden Hıncal Uluç, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki performanslarını değerlendirdi ve Galatasaray'ı çok sert bir dille eleştirdi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 'ezdiğini' belirten Uluç, sarı kırmızılı takımın yanlış bir transfer politikası yürüttüğünü vurguladı. İşte Uluç'un o sözleri:
Giriş Tarihi: 10.7.2019 08:48Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 08:50
Galatasaray'ın talip olduğu üç adamın (Muriqi, Deniz ve Altay) üçü de Fenerli oldu. Hele Muriqi'i, hem de Fener'e kaptırmamıza nasıl üzüldüm.. Galatasaray'ın açıklaması.. "Biz zaten vazgeçmiştik.."