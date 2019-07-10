Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hıncal Uluç: "Galatasaray Fener önünde hiçbir transferde bu kadar ezilmemişti"

: " Fener önünde hiçbir transferde bu kadar ezilmemişti"

SABAH Gazetesi'nin usta kalemlerinden , ve Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki performanslarını değerlendirdi ve Galatasaray'ı çok sert bir dille eleştirdi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 'ezdiğini' belirten Uluç, sarı kırmızılı takımın yanlış bir transfer politikası yürüttüğünü vurguladı. İşte Uluç'un o sözleri:

Giriş Tarihi: 10.7.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 08:50
Hıncal Uluç: Galatasaray Fener önünde hiçbir transferde bu kadar ezilmemişti

'ın talip olduğu üç adamın (Muriqi, Deniz ve Altay) üçü de Fenerli oldu. Hele Muriqi'i, hem de Fener'e kaptırmamıza nasıl üzüldüm.. Galatasaray'ın açıklaması.. "Biz zaten vazgeçmiştik.."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hıncal Uluç: "Galatasaray Fener önünde hiçbir transferde bu kadar ezilmemişti"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN