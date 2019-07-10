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'ya teklif yok

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon formasıyla 29 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Portekizli santrfor 'ya resmi teklif gelmediği açıklandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 12:58
Marco Paixao'ya teklif yok

Sportif direktör Özden Töraydın, Süper Lig'den pek çok kulübün menajerler yoluyla haber yolladığını ancak hiçbir kulüple resmi bir temas kurmadıklarını belirterek, "Marco şu an Afyon kampımızda ve gayet mutlu bir şekilde çalışıyor. Profesyonelce idmanlarını yapıyor" diye konuştu.

Kampın ilk gününde yabancı oyuncularla toplantı yaptığını belirten Özden Töraydın, "Marco'ya da kendisine bir teklif gelmediğini ve onunla yola devam etmek istediğimizi söyledim. O da burada mutlu olduğunu söyledi. Sözleşmesi devam ediyor, bir sıkıntı yok" dedi.

Altay yönetimi Portekizli yıldız için 500 bin Euro bonservis ücreti istiyor. Altay, yeni sezonda Paixao'nun sözleşmesinde yazan rakam oranında futbolcunun alacağında yüzde 10 iyileştirme yapacak.

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Marco Paixao'ya teklif yok
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