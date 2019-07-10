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’da sevinci

Evkur ’da hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu ’nin ciddi bir sorununun olmadığı bildirildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019 14:15
Yeni Malatyaspor’da Yiğithan Güveli sevinci

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den transfer edilen ancak sakatlığından dolayı hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Yiğithan Güveli'nin hazırlık maçında yeni bir sakatlık yaşaması yürekleri ağza getirdi.

Genç futbolcu, Bolu kampında oynanan hazırlık maçında bir pozisyonda acıyla kendini yere bırakarak, oyundan alınması işaretini yaptı. İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Yiğithan'ın esnemeye bağlı küçük bir sakatlık geçirdiği ve ciddi bir durumun tespit edilmediği ifade edildi.

Kulüp sağlık heyeti tarafından buz tedavisine alınan başarılı futbolcunun tedbir olarak yarın MR'ının çektirileceği öğrenildi.

Yiğithan'ın yarın Rapid Bükreş ile oynanacak hazırlık maçında kadroya alınmayacağı belirtildi.

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Yeni Malatyaspor’da Yiğithan Güveli sevinci
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