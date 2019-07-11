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Adı ile anılan Koscielny, 'in kampına katılmadı

Adı transfer söylentilerine karışan Fransız futbolcu Koscielny, 'in ABD kampına katılmayı reddetti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 14:17
Adı Fenerbahçe ile anılan Koscielny, Arsenal'in kampına katılmadı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Fransız stoper Laurent Koscielny, takımının ABD'deki kampına katılmadı.

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki oyuncunun açık talimatlara rağmen ABD kampına katılmayı reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrandığı belirtildi. Meselenin çözülmesinin umulduğu ve şu aşamada başka yorum yapılmayacağı ifade edildi.

Fransa Milli Takımı formasını 51 kez giyen Koscielny'nin, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu bazı kulüplerle görüştüğüne dair iddialar bulunuyor.

Koscielny'nin, 2010 yazından beri oynadığı Arsenal ile sözleşmesi 2019-20 sezonu sonunda bitecek.

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Adı Fenerbahçe ile anılan Koscielny, Arsenal'in kampına katılmadı
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