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'dan atağı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi , dış transferde geçen sezon 'da şampiyonluk yaşayan ön libero 'ı gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 11.7.2019 16:15
Altay'dan Deniz Vural atağı

Geçen sezon 27 maçta görev alan gurbetçi futbolcu sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Daha önce Altınordu forması giyen Deniz'in de yeniden İzmir'e dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Almanya doğumlu 31 yaşındaki futbolcu Türkiye kariyerine 2011'de Eskişehirspor'da başladı. İlk yılında Balıkesirspor'a kiralanan Deniz, daha sonra Alanyaspor formasını da giydi. Alanya'da iki kez 1. Lig'de Play-Off heyecanı yaşayıp, 1 kez Süper Lig'e çıkma sevincine ortak olan tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 9 müsabakada şans bulurken, 1. Lig'de toplam 137 maça çıkıp, 5 gol attı.

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Altay'dan Deniz Vural atağı
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