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, Fransız ekibi Montpellier’den Fildişi Sahilili golcü oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 17:33
Giovanni Sio, Gençlerbirliği'nde

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, Giovanni Sio'yu transfer etti. Ankara temsilcisi, Sio ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız Fransız ekibi Montpellier'den golcü oyuncu Giovanni Sio'yu kadromuza kattı. Kariyerine Nantes altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu Sion, Wolfsburg, Augsburg, Sochaux, Basel, Bastia ve Rennes formalarını giydi. Geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba ile geçiren Sio, kulübümüzle iki yıllık sözleşme imzaladı."

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Al İttihad Kalba formasıyla tamamlayan Sio, 21 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı.

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Giovanni Sio, Gençlerbirliği'nde
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