Bursaspor'un genç kalecisi Okan Kocuk, Galatasaray'a transfer oluyor... Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar, rotasını Okan Kocuk'a çevirdi... Transfere ilişkin son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek...
Giriş Tarihi: 12.7.2019 11:57Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 12:00
Kariyerine Spor Toto Süper Lig'de devam etmek isteyen ve Bursaspor'a veda hazırlığında olan kaleci Okan Kocuk'un ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar, 450 bin Euro ödediği takdirde genç eldiveni kadrosuna katacak.