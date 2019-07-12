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Bursaspor'un genç kalecisi , 'a oluyor... Altay Bayındır'ı Fenerbahçe'ye kaptıran sarı kırmızılılar, rotasını Okan Kocuk'a çevirdi... Transfere ilişkin son kararı teknik direktör verecek...

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 12:00
Okan Kocuk Galatasaray'a...

Kariyerine Spor Toto Süper Lig'de devam etmek isteyen ve Bursaspor'a veda hazırlığında olan kaleci Okan Kocuk'un ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar, 450 bin Euro ödediği takdirde genç eldiveni kadrosuna katacak.

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Okan Kocuk Galatasaray'a...
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