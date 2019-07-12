Okan Kocuk Galatasaray'a...

Kariyerine Spor Toto Süper Lig'de devam etmek isteyen ve Bursaspor'a veda hazırlığında olan kaleci Okan Kocuk'un ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar, 450 bin Euro ödediği takdirde genç eldiveni kadrosuna katacak.