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Serie D'ye düşürüldü

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden , idari yetersizlik gerekçesiyle Serie D'ye düşürüldü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 22:43
Palermo Serie D'ye düşürüldü

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, gereken lige katılım şartlarını yerine getiremeyen Palermo'nun, idari yetersizlik gerekçesiyle amatör ligler arasında yer alan Serie D'ye düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Geçen sezon Serie C'ye düşen Venezia ise Palermo'nun yerine gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek.

İtalyan futbolunun köklü ekiplerinden Palermo, ödenemeyen borçlar nedeniyle son yıllarda birçok kez el değiştirmesine rağmen, ekonomisinde düzelme sağlayamamıştı.

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Palermo Serie D'ye düşürüldü
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