Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı

'ta takımla çalışmalara başladı

, yeni sezonun hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 12:56
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve denge çalışmasıyla devam eden antrenman, sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma idmanın ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamlandı.

İzinli olan Gary Medel'in yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz, antrenmanda yer almadı. İzinli olan Ricardo Quaresma günün ikinci antrenmanına katılacak. Atiba Hutchinson ise takımla çalışmalarına başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson takımla çalışmalara başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN