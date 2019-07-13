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için övgü dolu sözler: Gelecekte çok konuşulacak

, transferini resmen açıklamadı ama Goran Pandev’in menajeri Leonardo Corsi, 'nin 19 yaşındaki oyuncusu için övgü dolu ifadeler kullandı: "99 jenerasyonunun en büyük yeteneklerinden birini aldılar. Nitelik ve nicelik yönünden kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Sahada baskıyı hissetmeden oynuyor..."

Giriş Tarihi: 13.7.2019
Eljif Elmas için övgü dolu sözler: Gelecekte çok konuşulacak

FIFA menajeri Leonardo Corsi, Napoli'nin transferini bitirdiği ancak resmi açıklamayı yapmadığı Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgili İtalyan basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eljif gibi Makedon olan Goran Pandev'in menajerliğini yürüten Corsi, verdiği röportajda şunları söyledi: Eljif, 99 jenerasyonundan ve Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri. Pek çok kulüp istiyordu, bu nedenle Napoli'yi tebrik ederim. Orta sahada nitelik ve nicelik yönünden kendisini kanıtlamış bir oyuncuyu aldılar.

KİMSEYLE KIYASLANMAYACAK BİRİ

Gelecekte Avrupa'nın en ilginç oyuncularından birine dönüşecek. Fenerbahçe'de karakterini gösterdi ve derbi maçta gol atmayı da başardı. Eljif, baskıyı hiç hissetmeden oynuyor ki bu çok önemli bir özellik. Onu başkalarıyla kıyaslamak pek kolay değil. Belki Dejan Stankovic'e benzediğini söyleyebilirim ama onun şutları Eljif'te yok. Marek Hamsik'e de benziyor. Eljif; Allan ya da Fabian Ruiz değil. Bununla birlikte Piotr Zielinski'nin alternatifi olabilecek bir isim.

KONOPLYANKA İDDİASI!

Fenerbahçe'nin Rodrigues'i transfer etmesine rağmen Schalke'nin kanat oyuncusu Konoplyanka ile de anlaştığı iddia edildi. Alman basını Sport 1 sarı-lacivertlilerin, Schalke ile bonservis konusunda 2.5 milyon Euro'ya el sıkıştığını yazdı. Ukraynalı yıldızın ise ise yıllık 2 milyon Euro'ya 'evet' dediği ifade edildi. Konoplyanka, bu sezon Bundesliga'da Schalke formasyla 13 maçta sahaya çıktı 1 gol attı, 1 asist yaptı.

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Eljif Elmas için övgü dolu sözler: Gelecekte çok konuşulacak
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