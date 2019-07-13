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'a vizesi çıkmadı! İspanyollar açıkladı...

İspanya La Liga takımı 'de oynayan , vize verilmemesi nedeniyle takımının kampına katılamadı. İspanyollar problemi çözmeye çalıştıklarını açıkladılar.

Giriş Tarihi: 13.7.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 16:26
Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı! İspanyollar açıkladı...

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de Enes Ünal şoku yaşanıyor!

Yeni sezon öncesi kamp yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine giden Valladolid'de Enes Ünal takıma katılamadı. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Enes Ünal'a vize verilmedi ve oyuncu takımla birlikte ABD'ye yolculuk yapamadı.

Real Valladolid yöneticileri bu problemi çözmek için çalıştıklarını, daha önce Büyükelçilik tarafından onay çıkmasına rağmen daha sonra vizenin neden verilmediğini anlamadıklarını belirtti.

2015 yılında Bursaspor'dan İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer olan 22 yaşındaki Enes Ünal kariyerinde Belçika, Hollanda ve İspanya'da futbol oynadı. Valladolid'de kiralık olarak top koşturan Enes'in bonservisi Villareal'de bulunuyor.

Real Valladolid resmi sitesinden yapılan açıklama:

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Enes Ünal'a ABD vizesi çıkmadı! İspanyollar açıkladı...
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