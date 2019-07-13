Fenerbahçe Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Boluspor maçı ne zaman saat kaçta?

Yaz transfer dönemine fırtına gibi başlayan sarı lacivertli takımın yeni yıldızları sahaya iniyor. Fenerbahçe Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Ersun Yanal, bu maçta yeni transferlere de forma şansı tanıyacak. Öte yandan bu sabah saatleirnden itibaren ''Fenerbahçe Boluspor maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı da en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, Fenerbahçe Boluspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Boluspor hazırlık maçının detayları belli oldu. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak maç ile ilgili tüm ayrıntılar şöyle;