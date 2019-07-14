Galatasaray'ın Emre Mor transferinde şok gelişme!

Celta Vigo forması giyen Emre Mor'un Galatasaray'a transferi büyük bir krize dönüştü. Milli futbolcunun transfer görüşmeleri için yetkilendirdiği WBD Capital şirketi, transfer sürecinde devre dışı bırakıldıklarını öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. Şirketin CEO'su Erik Alonso da Sarı Kırmızılı yönetime yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Giriş Tarihi: 14.7.2019 17:37Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 17:39
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a yaptığı açıklamayla duyurduğu Emre Mor transferi, yaşanan son gelişmelerin ardından uluslararası bir krize dönüştü.