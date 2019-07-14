Sıradaki kartal Vitor Hugo

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Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geriden oyun kurma beceresine sahip sol stoper talebini gerçekleştirmeye yakın. 28 yaşındaki Vitor Hugo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen siyahbeyazlılar, hem oyuncu hem de kulübü Fiorentina ile el sıkıştı.İki sezon önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Vitor Hugo, o dönem Palmeiras'tan İtalyan ekibine 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olarak 2022'ye kadar sözleşme imzalamıştı.Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde yer alan bir diğer sol stoper 27 yaşındaki Timothee Kolodziejczak'ın ise maliyeti yüksek bulundu ve transfer rafa kalktı.