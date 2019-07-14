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Sıradaki kartal

Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd’un ardından tecrübeli savunmacı ve kulübü ’yla da el sıkıştı. 28 yaşındaki futbolcuyu kiralayacak olan , Timothee Kolodziejczak’tan ise maliyeti nedeniyle vazgeçti

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019
Sıradaki kartal Vitor Hugo
Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geriden oyun kurma beceresine sahip sol stoper talebini gerçekleştirmeye yakın. 28 yaşındaki Vitor Hugo'yu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefleyen siyahbeyazlılar, hem oyuncu hem de kulübü Fiorentina ile el sıkıştı. Yönetimin, yarın Avcı ile yapacağı toplantının ardından son detayları da halledeceği ve Hugo'yu İstanbul'a getireceği öğrenildi.

İKİ YIL RÖTARLA TRANSFER OLUYOR
İki sezon önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Vitor Hugo, o dönem Palmeiras'tan İtalyan ekibine 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olarak 2022'ye kadar sözleşme imzalamıştı. Bu süreçte Fiorentina ile 54 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu, savunmadaki performansına ek olarak skora 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesinde yer alan bir diğer sol stoper 27 yaşındaki Timothee Kolodziejczak'ın ise maliyeti yüksek bulundu ve transfer rafa kalktı.
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Sıradaki kartal Vitor Hugo
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