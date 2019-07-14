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transfer haberi! Frey takımdan ayrıldı 2 yıldız isim yolda!

’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen Kanarya, bunun için etkili bir takım kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç’i renklerine bağlayan kanarya, geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Frey’i Çaykur Rizespor’a yolladı. Bu gelişmenin ardından yeni bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe bomba iki ismi gündeme aldı. İşte

Giriş Tarihi: 14.7.2019 22:21
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Frey takımdan ayrıldı 2 yıldız isim yolda!

'de transfer haberleri olarak gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan ve ancak son haftalarda aldığı puanlarla ligi 6. Sırada bitirebilen kanarya, yeni sezona bomba gibi giriş yapmak istiyor. Şuana kadar Max Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, bomba iki ismi daha gündemine aldı. Tam anlamıyla sil baştan bir kadro kuran Fenerbahçeli kurmaylar takımdan ayrılan bu isimlerin yerine şu ana kadar Altay Bayındır, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç'i getirdi. İşte Fenerbahçe'nin gündeme aldığı o isim!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! FREY TAKIMDAN AYRILDI İKİ İSİM YOLDA

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Frey takımdan ayrıldı 2 yıldız isim yolda!
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