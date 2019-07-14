Son dakika Fenerbahçe transfer haberi! Frey takımdan ayrıldı 2 yıldız isim yolda!

Fenerbahçe'de transfer haberleri son dakika olarak gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan ve ancak son haftalarda aldığı puanlarla ligi 6. Sırada bitirebilen kanarya, yeni sezona bomba gibi giriş yapmak istiyor. Şuana kadar Max Kruse, Rodrigues ve Vedat Muriç gibi isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, bomba iki ismi daha gündemine aldı. Tam anlamıyla sil baştan bir kadro kuran Fenerbahçeli kurmaylar takımdan ayrılan bu isimlerin yerine şu ana kadar Altay Bayındır, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç'i getirdi. İşte Fenerbahçe'nin gündeme aldığı o isim! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! FREY TAKIMDAN AYRILDI İKİ İSİM YOLDA