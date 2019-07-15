Denizlispor'dan 15 Temmuz indirimi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Aile Tribünü"nün kombine bedelini ay sonuna kadar 500 lira olarak belirledi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor'un, gerek stadyum gerekse sportif hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtildi.

Stadyumda kapasite artışına giden kulübün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Aile Tribünü"nde özel fiyat uygulaması yapacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile Tribünü'nün kombine bedeli, 15 Temmuz Pazartesi günü Demokrasi Bayramı itibarıyla temmuz ayı sonuna kadar 500 lira olacak. Ayrıca 500 lira indirimli fiyat üzerinden öğrencilere de yüzde 25 indirim uygulanacak. Aile Tribünü'nden kombine almak isteyen vatandaşlar Passolig gişelerinden kombine biletlerini alabilecek. 20 Temmuz'a kadar geçerli olacak olan yüzde 20 genel indirim, temmuz ayı sonuna kadar uzatıldı."

31 Temmuz'a kadar sürecek kampanya kapsamında kombine fiyatları şu şekilde: B ve D üst tribün 2 bin lira, A ve E üst tribün bin, kale arkası 300 lira, öğrenci 250 lira.