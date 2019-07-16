Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Gelecek sezon yok...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık iddiası! Uzun süredir Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak göreve yapan Brezilyalı futbol adamı Claudio Taffarel'in sarı kırmızılılardan ayrılacağı iddia edildi. Ülkesindeki gazeteciler, Taffarel'in ayrılık sebebini ve sürecini aktardı.
Giriş Tarihi: 16.7.2019 15:32Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 15:46
Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların efsane file bekçisinin ülkesine dönmek istediği ve yeni sezonda Galatasaray'da olmayacağı yazıldı.