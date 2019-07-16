Saygı ve minnetle anıyoruz

Spor camiası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla duygu dolu paylaşımlar yaptı. İşte o mesajlar:







FUTBOL FEDERASYONU: Başkan Nihat Özdemir: "15 Temmuz; Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine tarihi bir tokattır. Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir. Futbol ailemiz de, demokrasi mücadelemize milletimizle birlikte katılmış, devletimizin yanında durarak milli birlik ve beraberliğimize sahip çıkmıştır."







BASKETBOL FEDERASYONU: Hain FETÖ'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla Cumhuriyetine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyorum. Bu uğurda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum.



GALATASARAY: Darbelerin karşısında demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan Milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



BEŞİKTAŞ: 15 Temmuz'un yıldönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



FENERBAHÇE: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3. yıl dönümünde, ülkemiz ve milletimizin tarihe geçen bu kutsal duruşunu bir kez daha saygıyla hatırlıyor; hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.



BAŞAKŞEHİR: 15 Temmuz bir Milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.



ANKARAGÜCÜ: Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Milleti, ülkesi, bayrağı ve demokrasisi için canı pahasına meydanlara çıkmış ve hain darbe girişimini püskürtmüş kahraman şehitlerimizi minnet ile anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz.



TRABZONSPOR: 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimini engelleyerek bize "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü miras bırakan kahramanlara selam olsun.



KONYASPOR: 15 Temmuz gecesinde kendi selalarını dinleyerek şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Yüce milletimizin direnişini saygıyla, hürmetle selamlıyoruz.







GALATASARAYLI MARCAO'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından, "15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin" paylaşımında bulundu. Ayrıca çok sayıda federasyon, sporcu ve kulüp de paylaşım yaptı.

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