2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan sezonun fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.
Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.
1. HAFTA
Kayserispor - Alanyaspor
Göztepe - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
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