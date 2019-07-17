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2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte

'de, efsane futbolcu 'nın ismiyle oynanacak olan 2019-2020 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 21.00'de başlayan fikstür çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kendi aralarında oynayacakları maçların hangi haftalarda oynanacağı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.7.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 21:33
2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun fikstür çekimi Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. 16, 17, 18, ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve efsane futbolcu Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak olan sezonun fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu ve Genel Sekreter Kadir Kardaş tarafından gerçekleştirildi.

1. HAFTA

Kayserispor - Alanyaspor
Göztepe - Antalyaspor
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Denizlispor - Galatasaray
Sivasspor - Beşiktaş

DERBİ HAFTALARI

3. hafta

Fenerbahçe - Trabzonspor

6. hafta

Trabzonspor - Beşiktaş
Galatasaray - Fenerbahçe

9. hafta

Beşiktaş - Galatasaray

13. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

16. hafta

Fenerbahçe - Beşiktaş

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2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu fikstür çekimi yapıldı! İşte
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