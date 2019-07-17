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başkanı 'tan 'e transfer telefonu

, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü 'ün transferinde sona gelindi. Sarı lacivertli kulübün başkanı da 26 yaşındaki oyuncuyu telefonla arayarak bire bir görüşme gerçekleştirdi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Deniz Türüç'e transfer telefonu

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transferi için bastırdığı Kayserisporlu Deniz Türüç transferinde mutlu sona yakın.

Başkan Ali Koç, önceki akşam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul'a gelen Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le bu konuyu bir kez daha görüştü. Koç, 26 yaşındaki orta sahayı da telefonla arayarak bire bir görüşme yaptı.

Koç'un "Seni çok istiyoruz. Yeteneklerini biliyoruz ve seneye şampiyonluk yarışında bize güç katacağına inanıyoruz" diyerek oyuncuyu onore eden ifadeler kullandığı öğrenildi.

VEDAT'A KARŞI DÖRT OYUNCU

Fenerbahçe'nin Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'ye karşılık takasta kullanılan oyuncular belli oldu. Sarılacivertlilerin açıklamasında "Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor'a hayırlı olmasını dileriz" denildi.

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Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan Deniz Türüç'e transfer telefonu
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