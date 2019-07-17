Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Comolli ilk transfer görüşmesini yaptı...
Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı! Vedat Muriç'in ardından bir forvet daha transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İspanya'da dünyaca ünlü bir futbolcuyla görüştüğü iddia edildi. İşte Fenerbahçe ve transfer haberlerine dair son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 17.7.2019 09:07Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 09:13
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ediyor. Sarı lacivertli takımın bu doğrultuda dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile bir araya geldiği iddia edildi.