Levent Tüzemen'den Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım yorumu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı. 47 yaşındaki Yıldırım'ın yaş haddinden dolayı listede yer almadığı öne sürüldü. MHK, ayrıca üst klasmanda düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardığını duyurdu. Listede yer almayan ligin tecrübeli hakemlerinden 45 yaşındaki Serkan Çınar geçtiğimiz sezon son olarak 32. haftada oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinde görev almıştı. Bülent Yıldırım ise son olarak 31. haftada oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini yönetmişti.

LEVENT TÜZEMEN - ANALİZ: 3'lü ittifakın zaferi!

ZAMAN tüneline, 23 Kasım 2018'e gidelim. Galatasaray evinde Konyaspor'a karşı 1-0 önde iken 90. dakikada herkesin "Penaltı değil" dediği pozisyonda Hüsiyen Göçek penaltı verdi. Serdar Aziz topu Skubic'ten tereyağından kıl çeker gibi çaldı. Göçek, yardımcısı Hanoğlu'nun iki kez "Pozisyon temiz" demesine rağmen VAR'a gitmedi. VAR'da görev yapan Halis Özkahya da yanlışa çanak tutup Göçek'i, "Gel pozisyonu izle" diye çağırmadı. Sonuç; Skubic skandal penaltıyı gole çevirip skoru 1-1'e taşıdı. Skandal penaltı sonrası Galatasaray yönetimi ayağa kalktı. MHK de Göçek-Özkahya ikilisine ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeme kararı aldı. Kulüpler Birliği, Galatasaray'ı dışlayarak bildiri yayınladı ve TFF'yi ön plana çıkarıp şu tehdit dolu açıklamayı yaptı: "Kulüpler Birliği Vakfı olarak Süper Lig'deki 17 takımın görüş birliğiyle hakemlerle ilgili alınan ve tek kulübün gövde gösterisi anlamına gelecek taraflı bu kararlardan derhal geri adım atılmasını bekliyoruz. Bu geri adım atılmadığı takdirde de Süper Lig kulüpleri olarak olağanüstü toplanıp Türk futbolunun adil yönetilmesi için hep birlikte ortak bir adım atacağımızı belirtiriz..."

Beklenen oldu. Galatasaray'a karşı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın oluşturduğu 3'lü ittifak ilk zaferini hakemler konusunda kazandı. Ve; G.Saray'ın 2-0 kazandığı Beşiktaş maçının hakemi Bülent Yıldırım ile yine Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Ç.Rizespor maçının hakemi Serkan Çınar'ın hakemliği "3'lü ittifak"ın baskısıyla sona erdirildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kararlarıyla ortamı gerip maç sonu kavgalara neden olan, birçok oyuncunun haftalarca ceza almasını sağlayan, yardımcı hakemine küfür eden ve ceza alan Fırat Aydınus, hakemliğe devam ediyor!.. Galatasaray- Konyaspor maçında "Skandal" penaltıya imza atan ve bir dönem Göksel Gümüşdağ tarafından uzun süre maç alması engellenen Hüseyin Göçek ile Türk Telekom'da Fenerbahçeli Meireles'i oyundan attığı için yıllardır Kadıköy'de maç yönetemeyen Halis Özkahya hakemliğe devam ediyor.

Eğer; Yıldırım ile Çınar'ın hakemliği bitiriliyorsa adalet adına Aydınus, Göçek ve Özkahya'nın da hakemliği ellerinden alınmalıdır. Karar aynen kalırsa hakemler mesajı, "Galatasaray'ın lehine hata yaparsan kafan kopar" şeklinde algılar. TFF Başkanı Nihat Özdemir bu karara doğru ayar vermez ise "Adalet Terazisi" lig başlamadan şaşar. Tablonun görüntüsü değişmez ise Başkan Nihat Özdemir ve ekibi tüm kulüplerin yönetimi olmaz: Koç, Orman ve Gümüşdağ'ın oluşturduğu "3'lü ittifak"ın güdümündeki bir TFF olur...