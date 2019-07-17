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Son dakika: o yıldızı gözüne kestirdi! ’dan Comolli’ye flaş talimat…

Süper Lig’in yeni sezonu için artık son düzlüğe girildi. Transfer döneminin sonuna kadar kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen ’den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Teknik direktör ile sportif direktör Damien Comolli’nin işbirliği içerisinde tam gaz sürdürdüğü transfer çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Yeni sezonu şampiyon kapatmak isteyen sarı-lacivertli takım yerli ve yabancı pek çok oyuncuyla görüşme içerisinde. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 17.7.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 21:34
Son dakika: Fenerbahçe o yıldızı gözüne kestirdi! Ersun Yanal’dan Comolli’ye flaş talimat…

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna az bir süre kala ligde bulunan tüm takımlar kadrolarına son dakika transferleriyle yeni isimler katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir dönem geçiren ise futbol dünyasının önemli isimlerini kadrosuna katmasının ardından yeni oyuncu arayışlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü 'ın sportif direktör Damien Comolli'ye bir dizi talimat verdiği belirtildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri…

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Son dakika: Fenerbahçe o yıldızı gözüne kestirdi! Ersun Yanal’dan Comolli’ye flaş talimat…
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