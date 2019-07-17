Son dakika: Fenerbahçe o yıldızı gözüne kestirdi! Ersun Yanal’dan Comolli’ye flaş talimat…

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna az bir süre kala ligde bulunan tüm takımlar kadrolarına son dakika transferleriyle yeni isimler katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir dönem geçiren Fenerbahçe ise futbol dünyasının önemli isimlerini kadrosuna katmasının ardından yeni oyuncu arayışlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın sportif direktör Damien Comolli'ye bir dizi talimat verdiği belirtildi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer gelişmeleri…