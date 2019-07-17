Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Emre Mor'a rest çekince...

haberleri! Galatasaray 'a rest çekince...

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılı takıma transferi direkten dönen Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray itirafı... Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan için karar verildi... Jean Michael Seri transferiyle orta sahayı güçlendiren sarı kırmızılılar yeni golcüsünü de buldu... Ve Galatasaray'ın transferindeki ilginç detay ortaya çıktı... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 10:08
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Emre Mor'a rest çekince...

YUSUF ERDOĞAN'DAN GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılan ancak daha sonra Kasımpaşa'ya olan Yusuf Erdoğan, bu süreci anlattı. 26 yaşındaki futbolcu beIN Sports'a verdiği röportajda, "Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu bilmiyorum. Nasip olmadı. Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. O zaman askerdeydim. Formayı arkadaşlarımın ısrarıyla, yakışacak mı diye giydim ve fotoğraf çektirdim. Böyle bir duruma düşeceğimi bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Emre Mor'a rest çekince...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN