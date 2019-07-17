Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray Emre Mor'a rest çekince...

YUSUF ERDOĞAN'DAN GALATASARAY İTİRAFI

Galatasaray'la anlaşmasına kesin gözüyle bakılan ancak daha sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Yusuf Erdoğan, bu süreci anlattı. 26 yaşındaki futbolcu beIN Sports'a verdiği röportajda, "Gerçekten bitmiş gibi bir durum vardı ortada. Anlaşmaya vardık, daha sonra olumsuz şeyler oldu. Fatih hocanın olumsuz raporu mu oldu bilmiyorum. Nasip olmadı. Fotoğraf mevzusu falan çıktı benim. O zaman askerdeydim. Formayı arkadaşlarımın ısrarıyla, yakışacak mı diye giydim ve fotoğraf çektirdim. Böyle bir duruma düşeceğimi bilmiyordum" ifadelerini kullandı.