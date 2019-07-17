Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın iki yıldızı satışa çıkarıldı

haberleri! Galatasaray'ın iki yıldızı satışa çıkarıldı

çalışmalarını sürdürüyor. haberine göre; sarı kırmızılılar transfer için kaynak yaratabilmek adına mevcut kadroyla ilgili de önemli hamlelerde bulunuyor. Galatasaray Yönetimi ve teknik heyeti teklif gelmesi halinde iki futbolcunun satışına karar verdi. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 16:51
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın iki yıldızı satışa çıkarıldı

Fernando'nun 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gitmesinin ardından en az 2 orta saha oyuncusunu kadrosuna eklemek isteyen Galatasaray, 2 yıldızını satışa çıkartmaya hazırlanıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın iki yıldızı satışa çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN