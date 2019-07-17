Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray'ın iki yıldızı satışa çıkarıldı

Galatasaraytransfer çalışmalarını sürdürüyor. Son dakika haberine göre; sarı kırmızılılar transfer için kaynak yaratabilmek adına mevcut kadroyla ilgili de önemli hamlelerde bulunuyor. Galatasaray Yönetimi ve teknik heyeti teklif gelmesi halinde iki futbolcunun satışına karar verdi. İşte o isimler...
Giriş Tarihi: 17.7.2019 16:49Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 16:51
Fernando'nun 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gitmesinin ardından en az 2 orta saha oyuncusunu kadrosuna eklemek isteyen Galatasaray, 2 yıldızını satışa çıkartmaya hazırlanıyor.