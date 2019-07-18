Galatasaray Jean Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi
Transferde kadrosunu son olarak Fulham'dan orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile güçlendiren Galatasaray forvet hattına da beklenen takviyeyi yapmak üzere. Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten Galatasaray, hedefindeki oyuncunun menajeri ile anlaşmaya vardı. İşte transferdeki o sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 18.7.2019 09:56Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 09:57
Kadrosuna Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve son olarak da Seri'yi katan Galatasaray, golcü transferinde de mutlu sona yakın...