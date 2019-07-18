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Jean Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi

Transferde kadrosunu son olarak Fulham'dan orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile güçlendiren forvet hattına da beklenen takviyeyi yapmak üzere. Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüten Galatasaray, hedefindeki oyuncunun menajeri ile anlaşmaya vardı. İşte transferdeki o sıcak gelişme...

Giriş Tarihi: 18.7.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 09:57
Galatasaray Jean Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi

Kadrosuna Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Ozornwafor, Jimmy Durmaz ve son olarak da Seri'yi katan , golcü transferinde de mutlu sona yakın...

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Galatasaray Jean Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi
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