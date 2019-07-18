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FK, 'ı renklerine bağladı

FK, Osmanlı Futbol Kulübü'nün hücum dönük kanat oyuncusu, ’ı renklerine bağladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 19:24
Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı

İmza töreninde hazır bulunan Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ayyıldız yaptığı açıklamada, "Oğuzhan Türkiye liglerinden tanıdığımız yetenekli bir futbolcu. Kendisini bünyemize katarak kadromuzu güçlendirdik. Hekimoğlu Trabzon FK'ya çok katkılar sunacağından hiç şüphemiz yok. Bu transferin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Oğuzhan Erdoğan ise uzun süredir Hekimoğlu Trabzon FK'yı takip ettiğini belirterek, "Hekimoğlu Trabzon FK'yı uzun süredir takip ediyorum. Kulüp yapısı ve yönetim şeklini takdir ediyorum. Şimdi bu ailenin bir ferdi olduğumdan dolayı da çok mutluyum. İnşallah kırmızı lacivertli forma altında önemli işlere imza atacağım" dedi

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Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı
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