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Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe Elif’ten gelen parayla transferde bombaları patlatacak!

’den art arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sezon en kötü lig performanslardan birine imza atan Fenerbahçe, bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla nokta transferler yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda, Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu ve Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katmayı başaran kanarya yeni transferler için Elif Elmas’ın Napoli’ye satılmasını bekliyor. Elif Elmas’tan gelecek para ile yıldız isimleri art arda açıklayacak olan Fenerbahçe’den son dakika transfer haberlerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 18.7.2019 17:47
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Elif’ten gelen parayla transferde bombaları patlatacak!

'den gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratarak son haftalarda aldığı puanlar ile ilgili ancak 6. Sırada bitirebilen sarı lacivertli takım bu sezon böyle bir senaryo ile karşılaşmamak ve şampiyonluk yaşamak hedefiyle transferde nokta atışı hamleler yapıyor. Özellikle, bu bağlamda Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu ve Rodrigues gibi isimleri uygun fiyatlara kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 12 oyuncuyla yollarını ayıran kanaryanın transfer listesindeki isimler ise sarı lacivertli takımın taraftarını oldukça heyecanlandıracak. İşte son dakika

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Elif’ten gelen parayla transferde bombaları patlatacak!
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