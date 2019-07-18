Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Fenerbahçe Elif’ten gelen parayla transferde bombaları patlatacak!

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratarak son haftalarda aldığı puanlar ile ilgili ancak 6. Sırada bitirebilen sarı lacivertli takım bu sezon böyle bir senaryo ile karşılaşmamak ve şampiyonluk yaşamak hedefiyle transferde nokta atışı hamleler yapıyor. Özellikle, bu bağlamda Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu ve Rodrigues gibi isimleri uygun fiyatlara kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 12 oyuncuyla yollarını ayıran kanaryanın transfer listesindeki isimler ise sarı lacivertli takımın taraftarını oldukça heyecanlandıracak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…