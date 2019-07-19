Galatasaray, Radamel Falcao ile anlaştı! Sıra Monaco'da

G.Saray'da transfer bombaları ardı ardına patlamaya başladı. Dün Seri'yi İstanbul'a getiren sarıkırmızılılar için dünyaca ünlü golcü Falcao ismi ön plana çıktı. Aslan'ın Kolombiyalı forvet ile her konuda anlaştığı, kulübü Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu kendisi ödeyecek. Monaco'nun oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

HAFTADA 187 BİN EURO KAZANIYOR

Bu arada Fransa basını Falcao için devreye giren son kulübün Porto olduğunu yazarken İspanyollar ise Espanyol'un oyuncu için zemin aradığını iddia etti. Monaco'da haftalık 187 bin Euro kazanan Falcao için teknik direktörü Jardim, "Bizim için değerli bir oyuncu. Ama maliyeti çok yüksek" demişti. Falcao'nun sözleşmesi 2020 Mayıs'ta bitiyor.

JOSEF DE SOUZA GALATASARAY'DA

GALATASARAY, Fernando Reges'in Sevilla'ya gidişinin ardından orta sahada listesine aldığı eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza ile prensipte anlaştı. Sambacı'yı Fenerbahçe'den 11 milyon Euro gibi yüksek bir rakama transfer eden Al Ahli Kulübü, sarı kırmızılı kulüp ile el sıkıştı. Josef de Souza'nın kiralık olarak Galatasaray'da forma giyeceği öğrenildi. Birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

DENIZ IÇIN EN ISTEKLI TAKIM G.SARAY

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, transfer döneminin en gözde isimlerinden Deniz Türüç ile ilgili konuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışını değerlendiren tecrübeli hoca, "Benim duyumlarıma göre, Deniz Türüç için transfer isteği gösteren tek takım Galatasaray. Ancak bu sadece benim duyduğum. Türkiye'de rüzgâr öyle bir esiyor ki, neler olacağını hiç anlayamıyorsunuz. Bu işin bir an önce bitmesi lazım. Ben de planlamamı ona göre yapacağım" dedi.

KALEYE TAZE KAN: OKAN!

Muslera'nın arkasına alternatif arayan Galatasaray, Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Okan Kocuk ile 4 yıllık mukavele imzaladı. Oyuncuya 3 milyon TL imza parası verilecek. 23 yaşındaki file bekçisi 4 yıl için toplam 12.25 milyon TL para kazanacak.

FATIH TERİM'İN CEZASI ONANDI

Geçen sezon oynanan Başakşehir maçında rakip takım antrenörüne saldırısından dolayı 3 maçtan men edilen Fatih Terim'in cezası onandı. Buna göre Terim, Akhisar ile oynanacak Süper Kupa finalinin yanı sıra, ligde Denizli ve Konya'ya karşı takımın başında olamayacak

G.SARAY'DA OLMAK HEYECAN VERİCİ

Parçalı formayı giyen Seri, "Galatasaray'da olmak heyecan verici. Buradaki hikayeme hızlı bir giriş yapmak, takım arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Galatasaray için her şeyimi vereceğim. Taraftarımız bunu hak ediyor" dedi.