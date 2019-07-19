Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Radamel Falcao ile anlaşma tamam! Sıra Monaco’da!

Galatasaray'da transfer bombaları art arda gelmeye devam ederken Falcao konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri de taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. G.Saray'da transfer bombaları ardı ardına patlamaya başladı. Dün Seri'yi İstanbul'a getiren sarıkırmızılılar için dünyaca ünlü golcü Falcao ismi ön plana çıktı. Aslan'ın Kolombiyalı forvet ile her konuda anlaştığı, kulübü Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu kendisi ödeyecek. Monaco'nun oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.