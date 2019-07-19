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transfer haberleri! ile anlaşma tamam! Sıra Monaco’da!

taraftarını heyecanlandıracak transfer haberi geldi. Önceki gün Seri’yi İstanbul’a getiren Sarı Kırmızılı takım bu sezonun transfer bombasını ise ’yu getirerek yapmayı planlıyor. Yıldız futbolcuya ve kulübüne verilecek tutarlar sarı kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılırken, konuyla ilgili detaylar ise neredeyse belli oldu. İşte Seri’nin ardından dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao’yu da kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray’ın son dakika transfer haberleri…

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 10:22
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Radamel Falcao ile anlaşma tamam! Sıra Monaco’da!

'da transfer bombaları art arda gelmeye devam ederken Falcao konusunda yaşanan gelişmeleri de taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. G.Saray'da transfer bombaları ardı ardına patlamaya başladı. Dün Seri'yi İstanbul'a getiren sarıkırmızılılar için dünyaca ünlü golcü Falcao ismi ön plana çıktı. Aslan'ın Kolombiyalı forvet ile her konuda anlaştığı, kulübü Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu kendisi ödeyecek. Monaco'nun oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Radamel Falcao ile anlaşma tamam! Sıra Monaco’da!
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