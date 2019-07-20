Altınordu'da gözler Kerim Alıcı ve Yusuf Acer'de

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçacaklarını söylediği iki futbolcu için Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Kerim'le Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği, Yusuf içinse Çaykur Rizespor'un nabız yokladığı kaydedildi.

Öte yandan, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 yenilen Altınordu, ikinci özel sınavında pazartesi günü pilot takım Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler kamptaki son provayı ise 25 Temmuz Perşembe günü Süper Lig takımı Ankaragücü ile gerçekleştirecek.