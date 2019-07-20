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'da gözler ve Yusuf Acer'de

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da kaleci Erce'nin 2.5 milyon TL bonservis bedeliyle Trabzonspor'a satılmasının ardından gözler şimdi de sağ bek ve sol bek Yusuf Acer'e çevrildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 16:25
Altınordu'da gözler Kerim Alıcı ve Yusuf Acer'de

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yeni sezon öncesi yuvadan uçacaklarını söylediği iki futbolcu için Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Kerim'le Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgilendiği, Yusuf içinse Çaykur Rizespor'un nabız yokladığı kaydedildi.

Öte yandan, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Akhisarspor'a 2-1 yenilen Altınordu, ikinci özel sınavında pazartesi günü pilot takım Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler kamptaki son provayı ise 25 Temmuz Perşembe günü Süper Lig takımı Ankaragücü ile gerçekleştirecek.

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Altınordu'da gözler Kerim Alıcı ve Yusuf Acer'de
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