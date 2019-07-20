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Gündemden transfer haberleri: için en büyük avantaj İstanbul! Ayrıntılar...

Transfer sezonunun ortalarında her saat içinde transfer haberleri gelebiliyor. Bu aşamada , Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları da bu konu için araştırmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da Diagne'nin gidişi ve yerine Falcao'nun gelme ihtimali konuşulurken Beşiktaş'ta gündem satılacak oyunculardan gelen paralar ve yeni oyuncuların alınması, Fenerbahçe ise kadrosuna 3-4 takviye daha yapıp bu sezon mutlaka şampiyon olmak istiyor. İşte üç büyüklerden ...

Giriş Tarihi: 20.7.2019 13:25
Gündemden son dakika transfer haberleri: Radamel Falcao için en büyük avantaj İstanbul! Ayrıntılar...

Özel olarak hazırladığımız haberimizde gazetelerdeki önemli transfer haberlerini derledik. Monaco forması giyen ile arasında son durum ne? Fenerbahçe uzun süredir istediği Brezilyalı yıldızın transferinde bir adım öne geçti mi? Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan için devreye giren Avrupa takımı ne kadar bonservis bedeli ödeyecek? Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fernando'nun yerine Galatasaray'a mı gelecek? Tüm bu soruların cevapları ve transfer haberleri ayrıntıları burada...

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Gündemden son dakika transfer haberleri: Radamel Falcao için en büyük avantaj İstanbul! Ayrıntılar...
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