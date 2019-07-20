Gündemden son dakika transfer haberleri: Radamel Falcao için en büyük avantaj İstanbul! Ayrıntılar...

Özel olarak hazırladığımız haberimizde gazetelerdeki önemli transfer haberlerini derledik. Monaco forması giyen Radamel Falcao ile Galatasaray arasında son durum ne? Fenerbahçe uzun süredir istediği Brezilyalı yıldızın transferinde bir adım öne geçti mi? Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan için devreye giren Avrupa takımı ne kadar bonservis bedeli ödeyecek? Fenerbahçe'nin eski yıldızı Fernando'nun yerine Galatasaray'a mı gelecek? Tüm bu soruların cevapları ve son dakika transfer haberleri ayrıntıları burada...