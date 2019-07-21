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Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI

Hazırlık kampındaki ilk maçını Pendikspor ile yapan , ikinci karşılaşmasını bugün Kocaelispor ile gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayan siyah beyazlı takımın hazırlık maçı programı daha önceden belli olmuştu. Peki, maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Kocaelispor canlı izleme linki…

Giriş Tarihi: 21.7.2019 15:24
Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Kocaelispor CANLI

Transferde dönemini diğer rakiplerine oranla daha sessiz geçiren siyah beyazlı takım şuana kadar Tyler Boyd'u kadrosuna kattı. Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan , yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlamıştı. Yeni sezonunun ilk hazırlık maçını Pendikspor karşısında yapan kartal mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. Peki, maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Kocaelispor canlı izleme linki belli mi? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kocaelispor maçının saati, yayın kanalı ve ilk 11'lere bu başlık altından ulaşabilirsiniz…

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Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Kocaelispor CANLI
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