Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Kocaelispor CANLI

Transferde dönemini diğer rakiplerine oranla daha sessiz geçiren siyah beyazlı takım şuana kadar Tyler Boyd'u kadrosuna kattı. Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlamıştı. Yeni sezonunun ilk hazırlık maçını Pendikspor karşısında yapan kartal mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. Peki, Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş Kocaelispor canlı izleme linki belli mi? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kocaelispor maçının saati, yayın kanalı ve ilk 11'lere bu başlık altından ulaşabilirsiniz…