Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçının biletleri satışta

maçının biletleri satışta

’un UEFA Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, maç gününe kadar bütün biletlerin satılmasının beklendiği ifade edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 11:34
Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçının biletleri satışta

Yeni Malatyaspor'un tarihinde ilk kez Avrupa Kupası maçı oynayacak olması şehirde de heyecan oluşturdu. Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri dün itibariyle satışa sunulurken Malatyalılar, satışın başladığı andan itibaren biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Yeni Malatyaspor- Olimpija Ljubljana maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı alt: 80, batı üst: 60, batı üst aile: 60, doğu alt: 45, doğu üst: 40, güney alt: 25, güney üst: 25, güney alt: 25, kuzey alt: 25, kuzey üst: 25, misafir tribün: 25 TL.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor - Olimpija Ljubljana maçının biletleri satışta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN