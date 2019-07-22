Ahmet Ağaoğlu forvet transferi için gün verdi

Trabzonspor yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler için Avusturya kampında imza töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok kaliteli iki oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyledi. Başkan merak edilen tüm sorulara da cevap verdi. İşte satırbaşları:

Trabzonspor büyük bütçelerle yönetilen bir kulüp değil. Bu seneki bütçe 100 milyon lira. Ekonomiyi belirli ölçüde toparladık.

Yetenekli ve kaliteli gençler Trabzonspor'a önümüzdeki süreç içerisinde performans olarak değil aynı zamanda ekonomik olarak da değer katacaklar.

Trabzonspor oyuncu aldığı zaman para kaybeden değil, oyuncu sattığı zaman para kazanan bir kulüp olmalı.



1 YERİNE 3 ÖDEYECEK PARAMIZ YOK

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu rahmetli kaptanımızın adına yakışır bir şekilde tamamlamayı Allah nasip eder bize inşallah.

Forvet transferinde epey bir mesafe kat ettik. Pazartesi, salı çok yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum.

Herkes stoper konusunda üzerimize geldi. Campi'den örnek vereyim, 'Bekleyin, bizim 1 ödenecek oyuncuya 3 harcayarak paramız yok' dedik kaça gerçekleşti (898 bin dolar) gördünüz. Oyuncuya 150 forma sattık. Bonservisinin bir kısmını da kendi ödedi.



15 YIL KALECİ SORUNUMUZ OLMAZ

Geçtiğimiz sezon sadece puan mücadelesi vermedik. Ülkedeki genç futbolculara da mesajlar verdik. O yüzden bu genç futbolcuların neredeyse tamamına yakın bir bölümünün öncelikleri ve tercihleri parayı- pulu düşünmeden birinci Trabzonspor.

Yeni kalecimiz Erce de çok iyi bir kardeşimiz. Onun da takıma katılmasından son derece mutluyum. Bana kalırsa sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun önümüzdeki 15 yıl kaleci sorununun çözecek bir kaleci yoğunluğu var.



DÜNYANIN KONUŞTUĞU FORMA TANITIM VİDEOSUNA BAŞKAN YORUMU: RUHLARINI KATMIŞLAR

Milyonlarca kez izlenen, taraflı tarafsız pek çok futbolseveri duygulandıran Trabzonspor'un gri forma tanıtım videosu için Başkan Ağaoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Son 1 senedir Trabzonspor Kulübü'nde herkes görevini ruhunu katarak yapıyor. 3-5 bin liraya mal olmuş bir videodan bahsediyoruz. Ama bizim arkadaşlarımız bu işin içerisine ruhlarını katmışlar. Ben de arkadaşları bir kez daha kutluyorum."



GASTON CAMPİ

2+1 yıllık imza atan Arjantinli stoper, "Transferim kolay olmadı. Bu süreçte bana gösterilen değeri sahadaki performansımla ödemeyi düşünüyorum" dedi.



ERCE KARDEŞLER

3+1 yıllık imza atan kaleci ise "Birkaç teklif vardı ama ben Trabzonspor'u tercih ettim. Formamızı en iyi şekilde taşımak ve kulübü temsil etmek amacındayım" diye konuştu.



Campi 150, Erce ise memleketi Bursa (16) ve yeni takımı Trabzon'un (61) plakalarına atıfta bulunup 161 numaralı formaları tercih etti.

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