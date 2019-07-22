Fenerbahçe ile Wolfsburg yenişemedi

Fenerbahçe ile Wolfsburg, Graz yakınındaki Franz Fekete Stadı'ndaki karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Harun Tekin, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Moses ve Vedat Muric ilk 11'iyle başladı.

Wolfsburg ise Pavao, Jerome, John Anthony, Josuha, Robin, Mbabu, Maximillian, Xaver, Yunus Mallı, Jaoa ve Admir ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, 25. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti. Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Ozan Tufan'ın indirdiği topa arka direkte Vedat Muric yere inmeden ayak koydu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Wolfsburg'un beraberlik golü ise 63. dakikada Weghorst'tan geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren William'ın yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Weghorst, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe'nin 39 ve 69. dakikalarda Vedat Muric, 65. dakikada da Max Kruse ile üç şutu direkten döndü.

Tolgay Arslan kadroda yok

Fenerbahçe'de, Wolfsburg ile oynanan maçta Avusturya kampına getirilen oyunculardan yalnızca Tolgay Arslan maç kadrosunda yer almadı.

Gribal enfeksiyon geçiren Tolgay'a serum verildiği ve kamp yapılan otelde kaldığı belirtildi.

Yunus Mallı Fenerbahçe'ye karşı sahada

Wolfsburg'un Türk oyuncusu Yunus Mallı, Fenerbahçe ile oynanan karılaşmada ilk 11'de yer aldı. Milli oyuncu, ilk 45 dakikanın ardından ise oyundan çıktı.

Max Kruse eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, 2015-2016 sezonunda formasını giydiği eski takımı Wolfsburg'a karşı ilk 11'de mücadeleye başladı. Bir sezon Wolfsburg forması giyen Max Kruse, Bundesliga'da o sezon 32 maça çıkmış ve 6 gol atmıştı.

Yanal'dan ikinci yarı öncesi 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşmanın ikinci yarısına 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Alper Potuk, Miha Zajc ve Sadık Çifpınar oyuna dahil olurken Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz oyundan çıktı. Sarı-lacivertli ekipte ilerleyen dakikalarda Emre Belözoğlu, Victor Moses'ın, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse'nin, Mehmet Ekici, Murat Sağlam'ın, Abdülcebrail Akbulut, Hasan Ali Kaldırım'ın, Michael Frey de Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Maça yoğun ilgi

Fenerbahçe ile Wolfsburg arasında oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli ve Wolfsburglu taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Sarı-lacivertli futbolseverler takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi. Mücadeleyi Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da tribünden takip etti.? Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci ve son hazırlık maçını 25 Temmuz Perşembe günü bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile oynayacak.