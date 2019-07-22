Fenerbahçe transfer haberleri: Jailson'a Çin piyangosu! Vitor Pereira onu istiyor...

Fenerbahçe'nin bonservis geliri elde edebilmek için satmayı planladığı oyuncular arasında yer alan Jailson'a Çin'den talip çıktı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Jailson'u transfer etmek istediğini sarı lacivertli yönetime bildirdi. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:55Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:58
Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma yapılan takviyelerle birlikte ayrılacaklar için de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi.