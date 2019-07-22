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haberleri: 'a Çin piyangosu! Vitor Pereira onu istiyor...

'nin bonservis geliri elde edebilmek için satmayı planladığı oyuncular arasında yer alan 'a Çin'den talip çıktı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Jailson'u etmek istediğini sarı lacivertli yönetime bildirdi. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:58
Fenerbahçe transfer haberleri: Jailson'a Çin piyangosu! Vitor Pereira onu istiyor...

çalışmalarını sürdüren ve takıma yapılan takviyelerle birlikte ayrılacaklar için de görüşmelerine devam eden 'ye sürpriz bir teklif geldi.

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Fenerbahçe transfer haberleri: Jailson'a Çin piyangosu! Vitor Pereira onu istiyor...
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