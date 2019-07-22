Malatya'da Avrupa kupası heyecanı yaşanıyor

Geride kalan sezonda Spor Toto Süper Lig'i 47 puanla 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için ikinci eleme turunda maçında mücadele edecek olması Malatyalıları mutlu ediyor.

Şu anda Malatya 1. Amatör Lig'de yer alan Malatyaspor, 2003-2004 sezonunda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Sarı-kırmızılı takım, İsviçre temsilcisi Basel'e 1. turda elenmişti.

Malatyaspor, yaşadığı ekonomik sorunların ardından 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e veda ederken Yeni Malatyaspor, 2016-2017 sezonu sonrasında Süper Lig'e yükseldi.

Geçen sezon gösterdiği güzel performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, ligi 5. sırada bitirerek hem tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Lig'inde mücadele etmeye hak kazanırken Malatya şehrinin de 16 yıl sonra bir takımının Avrupa kupalarında mücadele etmesinin heyecanını yeniden yaşayacak.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 25 Temmuz'da Malatya'da, 1 Ağustos'ta ise deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un heyecanına kent de ortak olacak.

Avrupa tecrübesi için erken kampa giren Yeni Malatyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaştıktan sonra kadrosunu da transferlerle güçlendirdi.

"AVRUPA'DA SES GETİRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kentte esnaflık yapan İhsan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin daha önceden de Avrupa tecrübesi olduğunu hatırlattı.

Kurulan kadrodan memnun olduklarını dile getiren Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Daha başarılı olacağına inanıyorum. Şimdiki taraftar daha bilinçli ve sporu daha çok seviyor. Tribünlerimiz daha dolu, stadımız futbola daha müsait. Şehrimiz de futbolu eğlence olarak görüyor. Tutkulu bir taraftarımız var. Başarılı olacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da da ses getireceğimizi düşünüyorum. Zaten ilk yılımız ve ikinci yılımız da başarımız ortada. Giderek yükselen bir grafik var. Bunu Avrupa ile taçlandıracaklarını düşünüyorum."

"İLK MAÇI ALIP YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Takımın taraftarlarından Emrah Karakuş da ilk maçı kazanarak deplasmandaki müsabakaya avantajlı gitmek istediklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Takımımız iyi, iyi bir kamp dönemi de geçirdiğimize inanıyorum. Allah'ın izniyle taraftarın desteğiyle ilk maçı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Onu da başaracak güçteyiz. Biz takımımıza güveniyoruz. Yönetime güveniyoruz. Allah'ın izniyle kademe kademe ileriye doğru gideriz."

"BU YIL ESKİSİNDEN DAHA İYİYİZ"

Taraftarlardan Fatih Tay ise rüya gibi bir süreç yaşadıklarını ifade etti.

Beş yıl önce TFF 2. Lig'de mücadele eden takımının şimdi Avrupa'da sahne aldığını dile getiren Tay, "Büyük bir yükselişimiz var. Bu yıl da çok güzel transferlerimiz oldu. Jahovic ve Fofana gibi. Avrupa'da başarılı olacağımızı ve gruplara kalacağımızı düşünüyorum. Bence bu yıl eskisinden daha iyiyiz. Gerçekten iyi transferlerimiz var. Hocamıza da güveniyoruz." yorumunu yaptı.