UEFA Avrupa ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Bu akşam gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa ligi kura çekimi için heyecan dorukta. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Futbol severlerin merakla beklediği UEFA Avrupa ligi kura çekimi saat kaçta ve ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi TSİ 13.25'te başlayacak.

Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.