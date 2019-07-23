Eljif Elmas - Napoli transferi: Tarihi bir operasyon

Fenerbahçe'ye veda eden Eljif Elmas'ın Napoli işi imzaya kaldı. Makedon yıldızın bugün sağlık kontrollerinden geçmesi ve İtalyanların da resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 19 yaşındaki yıldız ismin İtalya temsilcisi George Gardi, "Türkiye'de tarihi bir transfer operasyonu oldu. Pazarlıklar sert geçti. Avrupa'nın büyükleri onu istiyordu. Ancelotti'nin varlığı, Napoli tercihinde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

ANCELOTTİ MURADINA ERDİ

Napoli Teknik Direktörü Ancelotti, takımının sezon öncesi hazırlık kampını yaptığı İtalya'nın kuzeyindeki Dimaro'da Luna TV'nin canlı yayınında transfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın transferinde artık mutlu sona yaklaştıklarını belirten Ancelotti, "Bu transfer sonuçlanır sonuçlanmaz Eljif buradaki kampımıza katılacak" dedi.

F.BAHÇE RESMEN DUYURDU: "GİTTİĞİN YERDE PARLAMAN DİLEĞİYLE"

F.Bahçe, Eljif'in transferini resmen açıkladı. Kulüp gece yarısı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulübümüz, Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır. Gittiğin yerde parıl parıl parlamanın dileğiyle."

KJAER BİLMECESİ

F.BAHÇE yönetimi pek çok isimle görüşme halinde ancak en uygun isme imza attırmak için de işi ağırdan alıyor. Eljif'in Napoli'ye resmen imza atmasının ardından yeni isimlerin de açıklanması bekleniyor. Eski yıldız Simon Kjaer yeniden Fenerbahçe formasını giymeye çok yakın. Danimarkalı stoper ailesiyle geldiği İstanbul'da ev bakmaya da başladı. Ancak Sevilla 8 milyon Euro bonservis konusunda diretiyor

SKRTEL: KALMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten fakat kendisine kulüp bulamayan Skrtel, yeniden imza atmaya hazır. Ancak şimdi de Sportif Direktör Comolli bu transfere soğuk. 2 milyonun altında bir rakamın kabul edilmesi halinde Comolli imzaya yanaşacak gibi görünüyor.